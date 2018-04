später lesen Familiendrama in Köln Sohn soll Freund der Mutter mit Beil getötet haben FOTO: dpa, Daniel Evers FOTO: dpa, Daniel Evers 2018-04-22T10:09+0200 2018-04-22T09:58+0200

In Köln ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann tödlich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 27-Jähriger, der in Gewahrsam genommen wurde.