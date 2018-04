später lesen Gerichtsbeschluss Stadt Köln darf Armenier-Mahnmal entfernen FOTO: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg/dpa 2018-04-19T15:52+0200 2018-04-19T15:52+0200

Die Stadt Köln darf ein nicht genehmigtes Mahnmal zum Gedenken an den Völkermord an den Armeniern entfernen. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht am Donnerstag entschieden. Um das Mahnmal war zuvor ein Streit zwischen Aufsteller und Stadt entbrannt.