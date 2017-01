Zeugensuche in Köln

In Köln haben zwei Unbekannte am Samstagabend einen Taxifahrer ausgeraubt. Die Täter haben den 55-Jährigen dabei mit einem Messer bedroht und verletzt.

Die Unbekannten seien am Bahnhof Köln Messe/Deutz gegen 22 Uhr zuerst als Fahrgäste in das Taxi gestiegen, sagt die Polizei. Der Taxifahrer brachte sie in den Kölner Stadtteil Kalk. Da bedrohte und verletzte das Duo den Fahrer mit einem Messer.

Der Angreifer, der auf dem Rücksitz gesessen hatte, legte dem Berufsfahrer von hinten einen Arm um den Hals und forderte von ihm seine Wertgegenstände. Der Taxifahrer versuchte, sich aus dem Griff zu befreien. In dem Gerangel verletzte der Bewaffnete den Fahrer mit dem Messer.

Sein Komplize, der auf dem Beifahrersitz saß, nahm währenddessen das Handy aus der Halterung im Bereich der Mittelkonsole und zog den Autoschlüssel aus dem Zündschloss. Das Duo konnte zu Fuß in Richtung Kalk-Mühlheimer-Straße entkommen.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten das Taxi als Beweismittel sicher. Die Polizei sucht außerdem nach Zeugen: Beide Unbekannten waren auffallend schlank und von arabischem Erscheinungsbild. Der Angreifer mit dem Messer war circa 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Sein Begleiter war etwas kleiner, circa 15 Jahre alt und trug helle Bekleidung.

Hinweise nimmt die Kripo Köln unter der Nummer 0221 2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an.

(see)