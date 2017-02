später lesen Blitzerpanne auf der A3 Köln will unrechtmäßige Knöllchen nicht erstatten FOTO: dpa, pse wst hpl sab FOTO: dpa, pse wst hpl sab Teilen

2017-02-03

Bei der Stadt Köln gibt es Ärger um den Blitzer auf der Autobahn 3 am Kreuz Heumar. Weil das Tempolimit in einer Autobahn-Baustelle neun Monate lang nicht ausreichend beschildert war, verzichtet die Verwaltung auf 35.000 Knöllchen – will jedoch die bereits gezahlten nicht zurückerstatten. Der ADAC kritisiert dies scharf. Von Emily Senf