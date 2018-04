Im Kölner Stadtteil Bayenthal hat die Polizei zwei Tote in einer Wohnung gefunden. Es handelt sich um einen Lehrer und seine Tochter. Offenbar griff der Vater zur Waffe.

Nach der derzeitigen Spurenlage sei davon auszugehen, dass der 50-Jährige erst seine Tochter und dann sich selbst erschoss. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Das Motiv der Tat sei noch völlig unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Die beiden Leichen wurden bereits am Dienstagabend entdeckt. Der 50-jährige Lehrer hatte zuletzt mit seiner 19-jährigen Tochter in der Wohnung an der Goldsteinstraße gewohnt. Er war mehrere Tage nicht an der Schule erschienen, woraufhin die Polizei sich auf den Weg zur Wohnung machte, um nach dem Mann zu sehen. Als niemand öffnete, brachen die Beamten die Tür auf. Dort fanden sie die Leichen mit Schussverletzungen sowie einen dem Vater gehörenden, großkalibrigen Revolver.

(sef)