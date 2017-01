später lesen "Begleitschutz" für Bürger Kölner Polizei warnt vor Facebook-Gruppe FOTO: Screenshot FOTO: Screenshot Teilen

Twittern





2017-01-26T09:53+0100 2017-01-26T11:08+0100

Eine Gruppe bietet bei Facebook kostenlosen "Begleitschutz" für Frauen, Kinder und Senioren in Köln an - angeblich in Zusammenarbeit mit Anwälten einem "inoffiziellen Polizisten". Die Behörde distanziert sich von dem Angebot.