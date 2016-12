Auf dem Weihnachtsmarkt: Kölner Polizistinnen tragen Waffen ohne Magazine

Das Bild der Polizistinnen, die mit Schutzwesten und Maschinenpistolen ausgestattet am Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz stehen, war am Donnerstag im "Kölner Stadt-Anzeiger" erschienen. Schnell machte das Foto in sozialen Netzwerken, aber auch innerhalb der Kölner Polizeibehörde die Runde, weil viele erkannten: Die Waffen waren nicht schussbereit. Die Beamtinnen hatten die Magazine nicht in die MP5 eingeführt, sondern trugen sie in den Innentaschen ihrer Westen.

FOTO: dpa, spf fpt

"Die Trageweise entspricht nicht den Vorgaben", sagt ein Polizeisprecher. Die Beamtinnen seien zum Schutz des Weihnachtsmarktes eingesetzt gewesen. Der leitende Polizeidirektor Michael Temme stellt klar: "Es gibt eine unmissverständliche Anordnung, dass die Waffen an den Eingängen zu den Weihnachtsmärkten einsatzbereit mitzuführen sind." Das Magazin in der Westentasche reiche für eine schnelle Verfügbarkeit nicht aus.

Die Beamtinnen müssten nun klärende Gespräche mit ihren Vorgesetzten führen. Am Nachmittag sagte Temme: "Nach ersten Gesprächen handelt es sich hier um einen Einzelfall. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich sehr bewusst, dass nur eine sofort einsetzbare Maschinenpistole den Schutz bietet, den die Menschen und auch die eingesetzten Polizisten im Ernstfall brauchen."

