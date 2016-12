Als Ahmad und Fouad G., 18 und 20 Jahre alt, hören, dass sie freigesprochen sind, fällt die Anspannung von den beiden Brüdern ab. Der Jüngere fragt, ob es in Ordnung wäre, wenn er der Vorsitzenden Richterin die Hand gebe. Er bedankt sich schüchtern bei ihr, aber auch bei ihren Beisitzern und dem Staatsanwalt, sein Bruder schüttelt auch jedem Einzelnen die Hand.

Die Vorwürfe der Anklage waren schwer: Einschleusen von Flüchtlingen mit Todesfolge. Elf Menschen – zu Beginn des Prozesses war von neun die Rede – ertranken auf dem Weg aus der Türkei zur griechischen Insel Kos, weil das Schlauchboot kenterte. Als Zeuge sagte ein irakischer Familienvater vor der 4. Großen Strafkammer aus, der bei dem Unglück im November 2015 seine Ehefrau, die Tochter und einen Sohn verloren hatte.

Er hatte die beiden Angeklagten in einer Flüchtlingsunterkunft in Köln wiedererkannt und behauptet, sie hätten einer Schleuserbande angehört. Mit Waffengewalt sollen sie die Flüchtlingsfamilien an einem Strand im türkischen Bodrum auf das unsichere Boot gezwungen haben.

Die Brüder haben die Vorwürfe von Anfang an bestritten. Fouad G. sagte, er habe den Iraker zwar in einem Hotel in der Türkei gesehen, sei aber in jener Novembernacht nicht am Strand gewesen. Sondern erst einen Tag nach dem Unglück, als er mit seinem Bruder ebenfalls in einem überladenen Schlauchboot dieselbe Route über das Mittelmeer nahm.

Letztlich gab es aus Sicht der Kammer keinen schlüssigen Nachweis dafür, dass die Angeklagten die Flüchtlinge auf ihre gefährliche Reise geschickt hatten. "Was der Zeuge uns zu Ihrer Beteiligung gesagt hat, halten wir nicht für glaubhaft", sagte die Vorsitzende. Zu viele Widersprüche habe es gegeben. So hatte der Familienvater behauptet, die Brüder mehrmals zusammen in Bodrum gesehen zu haben, an unterschiedlichen Tagen. Ahmad G. war aber erst einen Tag vor der Überfahrt nach Griechenland aus Syrien in der Türkei angekommen. Das belegen Flugtickets.

Ein Ventil für die eigene Schuld gesucht

"Nun kann man sich fragen, warum jemand unschuldige Menschen in einen derartigen Sumpf reitet?", fragte die Richterin. Diese Frage sei nur schwer zu beantworten. Die Kammer sei zu der Überzeugung gelangt, dass der 42-Jährige jemanden brauche, dem er die Schuld an dem Unglück zuweisen könne, um besser damit klar zu kommen. "Er hat die Angeklagten vielleicht einmal in der Türkei gesehen, dann aber falsche Bilder verknüpft." Psychologisch sei das nachvollziehbar, wie der Staatsanwalt in seinem Plädoyer sagte. "Die Eltern seiner toten Ehefrau machen ihm schwere Vorwürfe, sie sagen, er habe seine Familie in den Tod getrieben." Die Geschichte, sie seien mit Waffengewalt auf das Boot gezwungen worden, enthebe ihn selbst der Verantwortung. "So war es eine erzwungene und keine freiwillige Reise." Auch der Staatsanwalt hatte Freisprüche gefordert.

Für ihre Zeit in der Untersuchungshaft steht den Brüdern nun eine Entschädigung von 25 Euro pro Tag zu. Sie waren am 14. März dieses Jahres verhaftet und am 3. Mai wieder aus dem Gefängnis entlassen worden.

Die Vorsitzende wünschte Ahmad und Fouad G., "dass sie auf ihrem Weg weiterkommen und in Deutschland Fuß fassen können."

Der irakische Familienvater ist nicht zum letzten Prozesstag erschienen.