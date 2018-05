Kokosnuss im Rhein sorgt in Köln für Großeinsatz

Eine Kokosnuss im Rhein hat in Köln für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Eine Radfahrerin alarmierte am Donnerstagabend die Polizei und sagte, sie habe im Rhein in Höhe des Kölner Jugendparks in Deutz etwas im Wasser schwimmen sehen, das ein Mensch sein könnte.

Wasserschutzpolizei und Feuerwehr rückten mit ihren Rettungsbooten aus. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Zehn Minuten später gab es Entwarnung: Bei der vermeintlichen Person im Rhein handelte es sich um eine Kokosnuss.

