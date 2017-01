später lesen Köln Konrad-Adenauer-Ufer nach Motorradunfall zeitweise gesperrt Teilen

Twittern





2017-01-26T10:20+0100 2017-01-26T10:16+0100

Am Konrad-Adenauer-Ufer im Kölner Norden wurde ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt. Die Straße ist in Höhe der Elsa-Brandström-Straße war zwischenzeitlich gesperrt.