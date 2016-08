später lesen Kurden-Demonstration in Köln Polizei will hart gegen Störer vorgehen FOTO: Young David Teilen

Twittern





2016-08-30T15:56+0200 2016-08-30T17:02+0200

Bis zu 30.000 Kurden wollen am Samstag an der Deutzer Werft demonstrieren. Kölns Polizeipräsident bittet Gegner der Veranstaltungen, auf Provokationen zu verzichten. 1000 Polizisten werden am Wochenende bei insgesamt sechs Versammlungen im Einsatz sein.