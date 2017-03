Prozess am Kölner Landgericht

Die beiden Männer hatten sich gegenseitig verklagt und dem Gericht zwei verschiedene Versionen präsentiert, wem die 15.000 Euro gehören. Christoph K. (Namen geändert) behauptet, man habe sich in der Stadtbahn auf dem Weg zu einem Möbelhaus kennengelernt. Das Geld habe er bei sich gehabt, um es für einen Freund zu verwahren. Die neue Bekanntschaft aus der Bahn, Rolf H., sei dann mitgekommen zum Möbelhaus. "Ich habe ihm meine Tasche kurz gegeben, weil ich zur Toilette musste - und er hat sich damit aus dem Staub gemacht", behauptet er. Vor dem Eingang des Möbelhauses sei es dann zu einem handfesten Streit gekommen, den die Polizei schlichten musste.

Geld für einen Zementmischer?

Mit diesem Streit endet auch Version zwei der Geschichte. Rolf H. sagt aber, man habe sich am Kölner Hauptbahnhof verabredet, weil Christoph K. ihm beim Kauf eines Zementmischers für einen Geschäftspartner im Ausland helfen sollte. Dieser Geschäftsfreund habe die 15.000 Euro für den Zementmischer Christoph K. gegeben, der sie Rolf H. geben sollte, damit der das Geschäft abwickelt. Statt in ein Fachgeschäft zu fahren, sei K. mit ihm ins Möbelhaus gefahren. "Das kam mir komisch vor", sagt Rolf H. "Ich wollte dann wieder fahren, da hat er mir die Tasche mit dem Geld entrissen."

Klingt kompliziert - ist es auch. Das Landgericht konnte letztlich nicht feststellen, wem das Geld gehört. Zumal sich beide Männer ja zumindest in einem Punkt einig waren: Das Geld gehört weder dem einen noch dem anderen, sondern in Version eins "einem Bekannten" und in Version zwei dem angeblichen Geschäftsfreund.

Keiner der Männer hatte am Ende Erfolg mit seiner Klage: Das Geld bleibt in Verwahrung, bis jemand nachweist, dass ihm die 15.000 Euro gehören. Wer auch immer das ist.