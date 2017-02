US-Sängerin Lady Gaga geht auf Welttournee. Ende Oktober gibt sie ein Konzert in der Kölner Lanxess-Arena. Ab Donnerstag gibt es Tickets.

Das Konzert in Köln am 28. Oktober ist das einzige des Weltstars im Rahmen der "Joanne World Tour" in Nordrhein-Westfalen. In Deutschland führt ihre Tour Lady Gaga außerdem nach Hamburg und Berlin.

Die Grammy- und Golden-Globe-Gewinnerin hat in ihrer Karriere bereits 30 Millionen Alben und 150 Millionen Singles verkauft. Ihr fünftes Studioalbum "Joanne” stieg auf Platz 1 der Billboard Top 200 Charts ein, das vierte Nummer-eins-Album der Sängerin in Folge.

Der Pre-Sale startet bei Eventim am Donnerstag, 9. Februar, um 9 Uhr.

Der offizielle Kartenvorverkauf beginnt am 10. Februar.

In der Nacht zu Montag war Lady Gaga beim Super Bowl in den USA aufgetreten. In der Halbzeit-Show sprang sie vom Dach des Stadions ins Houston und legte danach eine fulminante Show hin.

(sef)