A57 bei Köln Langer Stau nach Unfall mit vier Autos

Auf der A57 gab es in Höhe Köln-Longerich am Dienstagabend einen schweren Unfall mit mindestens vier beteiligten Fahrzeugen. Die Verteilerfahrbahn am Autobahnkreuz Köln-Nord auf die A1 ist derzeit blockiert. Der Verkehr kann langsam um die Unfallstelle herumfließen.