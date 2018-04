später lesen Köln Laurenz Carré soll ein urbanes Quartier werden FOTO: Eppinger FOTO: Eppinger 2018-04-27T18:28+0200 2018-04-28T00:00+0200

Das Laurenz Carré in der Nachbarschaft zum Dom und an der Via Culturalis stellt einen bedeutenden Raum in der Innenstadt dar. Die Eigentümerin Gerch-Group und die Stadt haben das Interesse ein gemischtes urbanes Quartier zu entwickeln, das den hohen Ansprüchen an die Lage, den künftigen Nutzungen und der städtebaulichen Einbindung gerecht wird und das einen behutsamen Umgang mit den stadtbildprägenden Bauten sicherstellt. Das neue Quartier soll Auftakt und Maßstab für die weiteren Entwicklungen entlang der Kulturachse sein.