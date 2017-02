Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, einen 41-Jährigen zu töten. Die Ermittler kamen zufällig auf die Spur des Trios. Einer der Männer kommt aus Leverkusen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sollen die Männer (30, 38 und 45 Jahre alt) geplant und schließlich versucht haben, einen 41-Jährigen zu töten. Nach Angaben der Polizei schossen zwei der Männer auf den 41-Jährigen, während er in seinem Auto saß. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am 15. Januar gegen 20 Uhr auf der Eythstraße in Kalk, wo der 41-Jährige seinen Wagen abgestellt habe. Ein Projektil traf den 41-Jährigen am Oberkörper. Laut Polizei handelt es sich bei dem 45-Jährigen, der aus Leverkusen kommt, um den Auftraggeber und Mitplaner des Tötungsdelikts.

Auf die Spur des Trios waren die Ermittler zufällig gekommen. Seit vergangenem Februar ermittelte die Polizei wegen einer Serie von Brandstiftungen an Autos. Daraus ergaben sich Hinweise auf das versuchte Tötungsdelikt in Kalk.

Die Ermittler gelangten so zu den beiden Kölnern, die die Schüsse abgefeuert haben sollen. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen die Männer. Polizisten nahmen die Gesuchten am frühen Donnerstagmorgen in ihren Wohnungen fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 45-jährige Leverkusener an der Planung des Verbrechens beteiligt war. Bei ihm handelt es sich den Angaben zufolge um einen ehemaligen Geschäftspartner des Opfers. Am Donnerstagvormittag nahmen Kriminalbeamte den Leverkusener in seinem Apartment fest.

Der 45-Jährige musste sich am Freitag wegen Anstiftung zum versuchten Mord vor einem Haftrichter verantworten. Die Staatsanwaltschaft Köln beantragte Haftbefehl gegen den Mann. Seine beiden Komplizen sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Serienbrandstiftung und wegen versuchten Mordes dauern an.

