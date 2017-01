Täter wohl aus der Drogenszene: Mann sticht in Köln Seniorin mit Spritze ins Bein

Mann sticht in Köln Seniorin mit Spritze ins Bein

Ein mutmaßlich aus der Drogensezne stammender Mann hat im vergangenen Sommer in Köln einer Seniorin eine Spritze ins Bein gerammt. Der Frau gelang es, ihn zu fotografieren. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am 29. August des vergangenen Jahres. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem Mann.

FOTO: Polizei

Laut Polizei wartete die 63-Jährige an der KVB-Haltestelle "Wiener Platz" in Mülheim gegen 15 Uhr auf die Straßenbahn. Dort habe der etwa 20-jährige Mann plötzlich grundlos mit einem spitzen Gegenstand, laut Polizei offensichtlich eine Spritze, in den Oberschenkel der Frau gestochen. Der Verletzten gelang es, mit ihrem Handy den Täter zu fotografieren.

Zum Tatzeitpunkt war der Unbekannte in Begleitung einer 20 bis 25 Jahre alten Frau. Mutmaßlich stammen beide aus der Drogenszene. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0221/2290 entgegen.

(sef)