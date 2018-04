später lesen Laufsport Marathon-Messe auf dem Neumarkt FOTO: Eppinger (Archiv) FOTO: Eppinger (Archiv) 2018-04-13T18:38+0200 2018-04-14T00:00+0200

Rund 11.400 Läufer haben sich bereits für die Wettbewerbe beim 22. Köln-Marathon am 7. Oktober angemeldet. Besonders hoch ist die Nachfrage beim Halbmarathon mit rund 7000 Anmeldungen - hier rechnen die Veranstalter, dass der Lauf im August das Maximum von 15.000 Teilnehmern erreichen wird. Gut nachgefragt sind auch die Staffeln mit bislang knapp 1100 Anmeldungen. Beim Marathon wollen bislang knapp 3300 Läufer an den Start gehen. Neu ist in diesem Jahr, dass man sich die Startunterlagen mit der Startnummer mit dem integrierten Transponder für die Zeitmessung und dem Startbeutel im Paket nach Hause senden lassen kann.