Etwa 50 Menschen haben am Samstagabend in Köln an einer Mahnwache gegen einen geplanten Bundesparteitag der AfD im Maritim Hotel teilgenommen. Das Thema erhitzt seit Wochen die Gemüter. In den vergangenen Tagen gab es bereits Todesdrohungen gegen die Mitarbeiter der Hotels.