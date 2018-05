Als am Mittwochmittag das Urteil in Saal 22 des Kölner Amtsgerichts fällt, schaut der Angeklagte Marius K. (Name geändert) den Vorsitzenden Richter fassungslos an. In seinem letzten Wort hatte der 36-Jährige gerade gesagt: "Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wenn ich mir etwas hätte zuschulden kommen lassen, dann hätte ich mich hier im Saal entschuldigt." Doch Staatsanwaltschaft und Richter sehen das anders. Sie sind davon überzeugt, dass K. im Juli vergangenen Jahres eine 24 Jahre alte Frau sexuell genötigt hat – in einer großen Kölner Sauna.

K. verdiente sich damals in der Therme etwas dazu, an jenem Tag kam es zum Gespräch mit der 24-Jährigen, die ihn später anzeigte. Die Jurastudentin sagt im Zeugenstand: "Wir haben ein bisschen gequatscht, ich hab mitbekommen, dass er dort arbeitet." K. habe ihr angeboten, ihr eine kostenlose Honig-Massage zu machen, die eigentlich fünf Euro kosten sollte. "Ich nahm das Angebot an." Die Sauna sei zwischen zwei Aufgüssen gerade geschlossen gewesen, als K. sie zu sich gewunken habe. "Ich sollte mich in der Sauna auf den Rücken legen, was mich irritiert hat, aber ich dachte: Gut, wir sind hier mitten im Thermalbereich, das wird schon okay sein."

"Ich habe mich nicht getraut"

Als K. das erste Mal kurz zwischen ihre Beine griff, habe sie an ein Versehen gedacht. "Beim zweiten Mal habe ich ihm deutlich gesagt: Ich möchte da nicht massiert werden", sagt sie. K. habe gesagt, dass sei doch nicht so schlimm, er habe ihr Komplimente für ihren Körper gemacht, es dann aber gelassen. Erst als sie im Ruheraum gelegen habe, habe sie sich "irgendwie geschämt, dass ich nicht rausgegangen bin", sagt sie. Der Richter will wissen, warum sie nicht ging. "Ich war wie gelähmt, habe gemerkt, dass ich mich nicht wohl fühle, aber hab mich nicht getraut, mehr zu sagen", sagt sie Studentin.

K. behauptet: "Wenn ich in irgendwelche Intimgegenden gekommen bin, dann unbewusst. Das war eine schnelle Massage, fünf bis sechs Minuten. Wenn ich irgendwas vorgehabt hätte, wäre ich mit ihr woanders hingegangen." Er hätte niemals seinen Arbeitsplatz riskiert, sagt er. Im Juni will K. heiraten, eine Verurteilung würde möglicherweise das Ende der Beziehung zu seiner Verlobten bedeuten. "Warum sollte ich mir mein Leben kaputt machen?" Die Studentin habe sich nach der Massage sogar bei ihm bedankt. "Weil es so schlimm war, oder warum?", fragt er. Der Vorsitzende sagt: "Es ist typisch in solchen Fällen, dass eine Frau erst einmal zurückhaltend reagiert, nicht gleich realisiert, was passiert ist."

Er ist davon überzeugt, dass K. die Frau nicht aus Versehen, sondern ganz bewusst berührt hat und verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 1200 Euro. Als K. nochmal ansetzen will, um das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen, winkt der Richter ab. Kopfschüttelnd verlässt der Angeklagte den Saal.