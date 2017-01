später lesen Wahl in Köln Sarah und Maik sind Mister und Miss NRW FOTO: Arton Krasniqi Teilen

2017-01-22T09:33+0100 2017-01-23T09:01+0100

In einem Köln Einkauszentrum sind am Samstagabend Miss und Mister NRW 2017 gewählt worden: Den Sieg holten Sarah Elzanowski aus Rechtenbach und Maik Geilenbrügge aus Sprockhövel. In der Jury saßen unter anderem Let's Dance Chef-Juror Joachim Llambi und Miss Germany 2016 Lena Bröder.