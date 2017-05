später lesen Radarkontrolle in Köln Motorradfahrer in Jeans und Turnschuhen mit Tempo 223 geblitzt 2017-04-30T14:18+0200 2017-04-30T14:18+0200

Mit Tempo 223 ist ein Motorradfahrer in Köln in eine Tempokontrolle der Polizei gerast. Erlaubt sind an der Stelle maximal 70 Stundenkilometer. Außerdem trug er keine Schutzkleidung, sondern Jeans und Turnschuhe. Ihn erwartet eine saftige Strafe.