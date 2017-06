später lesen "Nicht mit uns" Muslime gehen in Köln gegen den Terror auf die Straße 2017-06-09T17:48+0200 2017-06-09T17:48+0200

Unter dem Motto "Nicht mit uns" wollen Muslime am 17. Juni in Köln gegen islamistischen Terror demonstrieren. Bis zu 10.000 Teilnehmer seien angemeldet worden, teilten die Veranstalter am Freitag in Köln mit.