Fahnungserfolg in Köln

Der Mann, der vor etwa drei Wochen einen 76-Jährigen in einer Köner U-Bahn-Station eine Treppe hinunter gestoßen hat, hat sich am Wochenende der Polizei gestellt. Dies berichtet der "Express".

Der Mann soll am 15. März einen Rentner in Köln-Ehrenfeld eine Treppe in einer U-Bahn-Station hinabgestoßen haben. Der 76-Jährige verletzte sich schwer, als er mehrere Treppenstufen hinunter fiel.

(nix)