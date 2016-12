Nach Anschlag in Berlin: Polizei will Kölner Dom an Weihnachten besonders schützen

Polizei will Kölner Dom an Weihnachten besonders schützen

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt will die Polizei den Kölner Dom an Weihnachten zusätzlich schützen. Polizeipräsident Mathies sprach von einer "besonderen Verantwortung".

"Ich bin mir der besonderen Verantwortung bewusst, was den Dom angeht", sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies am Mittwoch. "Was ich zusagen kann, ist auf jeden Fall eine Polizeipräsenz an den Domzugängen." Dies gelte für die Christmette und die anderen großen Weihnachtsgottesdienste.

Dompropst Gerd Bachner sagte, er stehe in engem Kontakt mit Mathies. "Für Einlasskontrollen sehen wir zurzeit keinen Anlass", sagte er. Die Lage werde aber ständig neu bewertet. "Ob man mit großen Rucksäcken oder Koffern in den Dom kommt, das möchte ich mir - in Absprache mit der Polizei - noch offen halten." Derzeit sei aber lediglich geplant, dass Polizisten an den Ein- und Ausgängen stehen sollten.

"Der Kölner Dom steht als Gotteshaus grundsätzlich jedem offen, wir wollen ihn nicht zur Festung ausbauen", betonte Bachner.

(lsa/dpa)