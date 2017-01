Saarbrücker Zeitung: "Die an den Haaren herbeigezogene Empörung über diese Nebensächlichkeit vernebelt nur den Blick auf das Wesentliche. Denn die meisten Beamten haben ebenfalls Familien, sie hätten an Silvester sicherlich etwas Besseres vorgehabt, als die ganze Nacht am Bahnhof Dienst zu schieben. Dass ihr Einsatz leider dringend notwendig... mehr

Saarbrücker Zeitung: "Die an den Haaren herbeigezogene Empörung über diese Nebensächlichkeit vernebelt nur den Blick auf das Wesentliche. Denn die meisten Beamten haben ebenfalls Familien, sie hätten an Silvester sicherlich etwas Besseres vorgehabt, als die ganze Nacht am Bahnhof Dienst zu schieben. Dass ihr Einsatz leider dringend notwendig war, zeigt der Umstand, dass sich wie im vorigen Jahr Hunderte Männer offenkundig nordafrikanischer Herkunft verabredet hatten und nach Polizei-Angaben sehr aggressiv auftraten. Wer da immer noch so tut, als sei die Verwendung des richtigen Wortes in einer 140-Zeichen-Mitteilung bei Twitter wichtiger als die Verhinderung schlimmer Straftaten, der hat die Dimension dessen, was seinerzeit in Köln und anderswo passierte, nicht begriffen. Oder will es aus falsch verstandener Gutherzigkeit partout nicht kapieren." weniger