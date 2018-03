später lesen Eröffnung Neuer Glanz im Rhein-Center FOTO: Yigit FOTO: Yigit 2018-03-23T18:37+0100 2018-03-24T00:00+0100

Schon im James-Bond-Hit von Shirley Bassey "Diamonds are forever" geht es um die Faszination vom Glanz und Glitzer der besonderen Steine. Diamanten stehen auch im Zentrum der Zen-Shops. Nach dem ersten deutschen Shop in den Düsseldorfer Schadow-Arkaden gibt es nun im Kölner Rhein-Center in Weiden die zweite Filiale. Zur Eröffnung mit Zen-Geschäftsführer Yigit Akgün waren auch zahlreiche prominente Gäste wie der türkische Generalkonsul Ceyhun Erciyes, die frühere FC-Spielerin Bilgin Defterli und der ehemalige FC-Trainer Christoph Daum vor Ort.