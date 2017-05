Zwei Wochen nach Haftentlassung: Notorischer Dieb bestiehlt Betrunkenen in Kölner Bar

Er war nach einer Haftstrafe erst seit zwei Wochen in Freiheit, dann wurde er wieder straffällig: Ein 24-Jähriger beklaute einen Betrunkenen in einer Kölner Bar - und landete wieder im Gewahrsam.

Der 24-Jährige, der seit seiner Haftentlassung vor 14 Tagen auf der Straße lebte, griff am Mittwochabend einem Gast in einer Bar in der Kölner Innenstadt in die Brusttasche und nahm seine Geldbörse raus. Der betrunkene Mann (56) bemerkte nichts, eine Frau beobachtete den Diebstahl aber.

Der 24-Jährige nahm einen 500 Euro-Schein aus dem Portmonee und steckte es seinem Opfer wieder zu. Die Zeugin alarmierte die Polizei, die den Mann in der Bar festnahm. Er ist einschlägig vorbestraft und nun wieder in Haft.

(hsr)