Urteil des Oberverwaltungsgerichts NPD-Demo in Köln an Silvester bleibt verboten

Eine von der rechtsextremen NPD geplante Kundgebung am Silvesterabend in Köln bleibt verboten. Das Oberverwaltungsgericht in Münster wies am Freitagabend eine Beschwerde der Partei gegen die Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts ab.