Kurioser Drogenfund in Köln: Polizei findet dank Autoknacker Marihuanaplantage

Dumm gelaufen: Eigentlich hatte ein 44-jähriger Kölner am Samstagmorgen Glück. Bei einem Autoknacker fand die Polizei das gestohlene Mobiltelefon des Mannes - wären darauf doch nur nicht die Bilder seiner Marihuanaplantage gewesen.

Die Kölner Polizei traf am Samstagmorgen voll ins Schwarze: Bei einem 22-jährigen Autoknacker fanden zivile Beamte einen gestohlenen Laptop und ein gestohlenes Mobiltelefon. An den Fahndungserfolg schloss sich der Nächste gleich an: Auf dem Mobiltelefon entdeckten die Beamten Bilder einer Marihuanaplantage, die sie später in der Wohnung des 44-jährigen Handybesitzers in Köln-Porz sicherstellten.

Am Morgen hatten Beamte den Autoknacker in Mülheim kontrolliert und dabei festgestellt, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Dabei entdeckten die Polizisten das Handy und ermittelten seinen Besitzer, bei dem sie klingelten. An der Tür konfrontierten die Ermittler den Bewohner mit dem Foto der Plantage, der Mann tat nach Angaben der Polizei Ahnungslos und bat die Beamten in seine Wohnung. Aus einem abgeschlossenen Raum roch es nach Angaben der Polizei stark nach Marihuana.

In dem Raum entdeckten die Ermittler hundert Stauden. Sie stellten die Pflanzen sicher und nahmen den Ertappten mit zur Wache. Nach seiner Vernehmung erhielt der Mann Mobiltelefon und Laptop zurück.

(sef)