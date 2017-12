später lesen Konzert Popstar Kim Wilde kommt in die Stadt FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-12-22T18:58+0100 2017-12-23T00:00+0100

Kim Wilde ist zurück. Die "Princess of Pop" kommt mit ihrer Live-Band am 6. Oktober 2018 für ihre "Here Come The Aliens"-Tournee in die Live Music Hall. Sie wird ihre Fans mit den lang erwarteten neuen Songs ihres gleichnamigen neuen Albums "Here Come The Aliens", das im Frühjahr erscheint, sowie allen Hits, die Kim Wilde zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten gemacht haben, begeistern. In den vergangenen Jahren war sie mit Ihrer Band regelmäßig in Europa und Australien unterwegs, machte eine Karriere als Gartenbau-Expertin und setzt parallel ihre populäre Radioshow in Englandfort. Kim Wilde startet bereits im März ihre Welt-Tournee in Großbritannien. Der Vorverkauf für das Konzert in der Kölner Live Music Hall hat gestern begonnen.