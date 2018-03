Raser-Prozess in Köln

Dreieinhalb Jahre nach einem Raser-Unfall am Kölner Auenweg, bei dem eine 19-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen war, könnten die beiden jungen angeklagten Autofahrer (24, 25) nun doch noch ins Gefängnis kommen.

Der Bundesgerichtshof hatte ein erstes Urteil teilweise gekippt und die Aussetzung der Strafen zur Bewährung kritisiert. Die Angeklagten waren in Köln im April 2016 wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren beziehungsweise 21 Monaten verurteilt worden.

Rechtsanwalt Nicolaos Gazeas vertritt die Familie der getöteten Radfahrerin. "Bewährungsstrafen wären ein fatales Signal an die Raserszene", sagte er am Donnerstag. Sie würden vermitteln: "Selbst wenn ein Mensch zu Tode kommt, habt ihr in Köln keine Haftstrafe zu erwarten."

Das Urteil wird für den Nachmittag erwartet.