später lesen Prozess um totes Baby am Kölner Flughafen Staatsanwalt fordert fünf Jahre Haft FOTO: dpa, hka jhe FOTO: dpa, hka jhe 2017-07-05T12:21+0200 2017-07-05T12:15+0200

Der Prozess um das getötete Neugeborene am Flughafen Köln/Bonn geht in seine Endphase. Am Mittwoch hat der Staatsanwalt fünf Jahre Haft wegen Totschlags für die angeklagte Studentin gefordert. Von Claudia Hauser, Köln