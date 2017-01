später lesen Lage noch ruhig Rechtsextreme demonstrieren in Köln - 1000 Polizisten im Einsatz FOTO: Polizei Köln FOTO: Polizei Köln Teilen

Vor dem Beginn einer Demonstration von Rechtsextremen in Köln ist die Lage in der Stadt nach Angaben der Polizei ruhig. Etwa 400 Menschen werden bei einer Kundgebung der rechtsextremistischen Pro NRW in der Innenstadt erwartet.