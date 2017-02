Beim Kölner Rosenmontagszug ist am späten Nachmittag ein Pferd in der Innenstadt gestürzt. Da es zunächst nicht aus eigenen Kräften wieder auf die Beine kam, wurde ein Kran angefordert. Doch bevor der zum Einsatz kam, stand das Tier wieder. "Es hatte vermutlich einen Kreislaufkollaps und ist jetzt in der Tierklinik", sagte ein Polizeisprecher.

Tierschützer hatten Ende Januar ein Verbot von Pferden in den Karnevalszügen gefordert. Der Beschwerdeausschuss der Stadt Köln hatte jedoch entschieden, dass weiterhin Pferde eingesetzt werden. Etwa 500 sind es, die im Kölner Rosenmontagszug mitgehen. In der vergangenen Session hatte es wegen der Sturmwarnung einen Zug ohne Pferde gegeben.

FOTO: dpa, sab

Die Jecken feiern durch

Unterdessen geben die Kölner Jecken an Tag 5 des Straßenkarnvals noch einmal alles. Und doch ist am Rande des Rosenmontagszugs eine gewisse Katerstimmung sppürbar. Vor den Kneipen liegen die Reste der vergangenen Nacht zusammengekehrt, schmutzige Luftschlangen auf Asphalt, zerbrochene Kölsch-Gläser. An einer Bar am Kölner Hohenzollernring hängt ein selbst geschriebenes Schild: "Lumumba to go, 3 Euro 50". Ein Typ im Kakerlaken-Kostüm nimmt drei. "Hilft ja nix", sagt er. Sein Kostüm ist schon ein wenig ramponiert, die Kakerlake hat nur noch einen Fühler, der schwarze Stoff ist ziemlich versifft.

Als am späten Vormittag die ersten Wagen in die Hahnentorburg einbiegen, sind viele Tribünenplätze noch frei. "Viele sind noch auf der Anreise", sagt ein Polizeisprecher. Am Neumarkt vertreibt sich ein Sanitäter die Zeit mit Tanzen. "Kiosk-Bier und aff dafür", singt er. Sechs Hundertschaftsbeamte stehen daneben, verziehen keine Miene. Sie gehören dazu in diesen Tagen.

FOTO: dpa, obe wst

Gepanzerte Fahrzeuge und Betonblöcke

Gepanzerte Polizeifahrzeuge, Wasserwerfer und Betonblöcke versperren die Zufahrten. Lastwagen ab 7,5 Tonnen dürfen nicht in die Innenstadt fahren. Schon 2016 waren die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden. In diesem Jahr sind mehr als 2200 Polizeibeamte in Köln im Einsatz. Weiberfastnacht verlief friedlich wie selten, am Rosenmontag gab es bis 14 Uhr "keine besonderen Vorkommnisse" aus Polizeisicht. Am Morgen musste die Feuerwehr einen Mann mit einer Drehleiter vom Dach des Historischen Rathauses holen. Er war an der Fassade hochgeklettert und kam dann nicht mehr herunter.

Eine Gruppe Einhörner steht mit Jutebeuteln am Straßenrand, um am Zug Kamelle zu fangen. Einhorn-Kostüme sind ganz weit oben dieses Jahr: Frauen in Regenbogenfarben-Tüllröcken und mit Horn auf dem Kopf.

Am Dom stehen die Zuschauer in Zehnerreihen, von den Mottowagen fliegen die Kamelle und Strüßjer im hohen Bogen in die jubelnde Menge – ein paar Meter weiter werden die Tanzmariechen in den Himmel geworfen. Und wo der Zoch schon durch ist, drängen sich die Menschen mit prall gefüllten Taschen in die Straßenbahnen – oder in die Kneipen, "Su lang die Leechter noch brenne". . .