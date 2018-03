Messe: Schönes für Haus und Garten

Die "Home & Garden", die Messe für Lebensgenuss, präsentiert vom 28. April bis 1. Mai erstmals auf der Rennbahn in Weidenpesch Innovatives rund um Haus und Garten.

Ergänzt durch zahlreiche Innen- und Parkflächen, öffnet die Home & Garden vom 28. April bis 1. Mai erstmals ihre Pforten auf dem Gelände der traditionsreichen Galopprennbahn Weidenpesch. Dank des historischen Ambientes des Gebäude-Ensembles - und vor der grünen Kulisse des Geländes mit altem Baumbestand und weitläufigen Flächen - ist der Turf die ideale Location für die 19. Auflage der Home & Garden in Köln.

Namhafte Unternehmen aus der Region und der gesamten Bundesrepublik präsentieren innerhalb dieser eindrucksvollen Kulisse in verschiedenen Themenwelten ihre Produkte. Während zum Beispiel im Bereich "Haus und Interieur" Spannendes von Antiquitäten, Kunst und Kunsthandwerk über Wohnaccessoires, Textilien oder Lampen, Licht-Design und Home Entertainment bis hin zu Küchenaccessoires- und -design oder Kaminen präsentiert wird, kommen im Bereich "Garten und Terrasse" Themen wie Floristik, Gartenarchitektur und Ausstattung, Wintergärten, Outdoor-Möbel und natürlich auch das Grillvergnügen ausführlich zur Geltung. Der Bereich "Lebensart" dreht sich um alles Schöne, Faszinierende und Entspannende wie etwa Mode- und Schmuckkreationen sowie Kunst- und Designobjekte.

Die vielfältige Ausstellung wird durch ein umfangreiches Rahmenprogramm bereichert, das in Seminaren und Live-Vorführungen über die neuesten Highlights rund um das Home & Garden Leitmotiv "Gartenkultur, Interieur und Lebensart" informiert. Zu den Programmpunkten gehören unter anderem die Themenangebote "Vom Gartentraum zum Traumgarten", Pflanzenschutz oder "Smart at Home". In Seminaren wie "Phoneography - Fotogeschichten darstellen", "Blattlaus & Co. - Tipps & Tricks für den Garten" oder in der Wildkräuterführung verraten Spezialisten Wissenswertens und Neuheiten oder lehren in Workshops beispielsweise das Weidenflechten.

Eine automobile Besonderheit ist die in diesem Jahr erstmals im Rahmen der Home & Garden veranstaltete Sondershow "Caravan", auf der sowohl Wohnmobil-Trends als auch Oldtimer-Caravans präsentiert werden.

Justine Holzwarth

Quelle: RP