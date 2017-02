In Köln-Ehrenfeld ist am Samstagabend ein 25-jähriger U-Bahnfahrer vor Kontrolleuren davongelaufen und dabei unter eine Bahn geraten. Der Zug schleifte den Mann mehrere Meter mit.

Kontrolleure hatten den 25-Jährigen in einer Bahn der Linie 3 in Richtung Bocklemünd kontrolliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, baten die Kontrolleure den Mann, an der Haltestelle "Äußere Kanalstraße" mit ihnen auszusteigen. Den Angaben zufolge tat der Mann so, als würde er in seiner Geldbörse nach seinem Ticket suchen und rannte dann los.

Der 25-Jährige stürzte, geriet mit einem Bein in das Gleisbett und wurde von einer Bahn erfasst. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

