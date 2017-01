Am Donnerstagabend ist eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ihr Wagen war mit einer Stadtbahn zusammengestoßen.

Der Unfall geschah an der Haltestelle Oskar-Jäger-Straße/Gürtel. Offenbar wollte die Frau links abbiegen. Dabei wurde der Wagen von der Bahn der Linie 13 erfasst. Die 49-jährige Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt, sie musste über die Beifahrertür befreit werden, berichtet die Feuerwehr.

Der 25-jährige Fahrer der Bahn wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein 13 Jahre alter Junge war in der Bahn vermutlich durch das Bremsmanöver gestürzt und verletzte sich dabei ebenfalls leicht. Auch er kam in ein Krankenhaus.

