Polizei: SEK-Einsatz nach Suizid-Androhung in Köln-Sülz

SEK-Einsatz nach Suizid-Androhung in Köln-Sülz

Am Sonntagmorgen ist ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in eine Wohnung Köln-Sülz eingedrungen. Dort wurde ein 43-jähriger Kölner tot aufgefunden. Er hatte zuvor seinen Suizid angekündigt.

Offenbar hatte der Mann einem Zeugen gegenüber gesagt, dass er sich umbringen wolle. Dieser alarmierte dann laut Polizei die Einsatzkräfte. Da der 43-Jährige sich in seiner Wohnung in der Ägidiusstraße in Köln-Sülz verbarrikadiert hatte und weil es Hinweise darauf gab, dass der Mann bewaffnet war, wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugerufen. Die Beamten öffneten dann gegen 10.45 Uhr die Wohnungstür, fanden den 43-Jährigen aber leblos auf.

Während des Einsatzes waren die Ägidiusstraße sowie die Berrenrather Straße gesperrt worden.

(siev)