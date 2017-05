Unfall in Köln

Ein 87 Jahre alter Mann hat in Köln-Bickendorf beim Ausparken seine Ehefrau angefahren und schwer verletzt. Einen Tag später starb die 80-Jährige.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Nach Erkenntnissen der Ermittler wollte der 87-Jährige am Mittwoch gegen 13 Uhr rückwärts aus einer Parklücke in der Vitalisstraße fahren. Die 80-Jährige stand außerhalb des Fahrzeugs und wies ihren Mann an. Dabei geriet sie zwischen den Audi und einen geparkten Kleintransporter. Die Seniorin wurde zwischen den Autos eingeklemmt.

Das Ehepaar fuhr zunächst gemeinsam nach Hause. Vor ihrer Wohnung brach die Frau zusammen. Ein Notarzt versorgte sie und ließ sie ins Krankenhaus bringen. Dort verstarb sie am Donnerstagmorgen.

Die Beamten stellten den Führerschein des Kölners sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

(hsr)