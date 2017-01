später lesen Silvesternacht Kölner Polizeipräsident bedauert "Nafri"-Tweet FOTO: dpa, obe fdt FOTO: dpa, obe fdt Teilen

Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies bedauert, dass Nordafrikaner in einem Tweet der Polizei als "Nafris" bezeichnet wurden. An der Wortwahl und am Einsatz der Polizei in der Silvesternacht gibt es Kritik.