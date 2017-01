Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Svenska Dagbladet, Stockholm" "Steinharte Bewachung" "Hunderte junge Männer, meist ausländischer Herkunft, wurden von der Kölner Polizei in der Silvesternacht angehalten und überprüft. 900 Personen wurden festgehalten. Die Bewachung war steinhart nach den massenhaften sexuellen Übergriffen an Frauen durch Männergruppen im vergangenen Jahr. Aber bei dem Fest in diesem Jahr blieb es ruhig."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Deutsche Welle" "Köln feiert Silvester mit gemischten Gefühlen" "Im Laufe der Nacht kommen mehr und mehr Menschen auf die Domplatte. Sie schauen sich die Lichtinstallation am Dom an, hören einem Chor zu, der bekannte Lieder singt, und warten gespannt auf den großen Moment, dass 2017 endlich startet. Aber trotz der feierlichen Atmosphäre, für die Köln so berühmt ist, ist die Bürde der Silvesternacht aus dem letzten Jahr immer noch zu spüren."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Kölner Stadtanzeiger" "Es ist angebracht, Danke zu sagen" "Harte Kritik haben die Polizei und Ordnungskräfte der Stadt nach der verheerenden Silvesternacht im vergangenen Jahr einstecken müssen – berechtigte Kritik. Eine friedlich verlaufene Silvesternacht später ist es darum angebracht, Danke zu sagen."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Welt" "In Köln hat der Staat endlich Flagge gezeigt" "Silvester 2016 war friedlicher als 2015. Aber es war keineswegs ein Grund zur allgemeinen Entwarnung. Friedlicher war es, weil der Staat endlich einmal unübersehbar Vorsorge bei der inneren Sicherheit getroffen hat. Er zeigte Präsenz. Er kontrollierte Jugendgruppen, weil diese sich verdächtig benahmen, nicht weil sie verdächtig aussahen."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Express" "Die getroffenen Maßnahmen waren alternativlos" "Vorwürfe, es habe eine Stigmatisierung oder gar Rassismus gegeben, sind absurd. Vielmehr muss Einigkeit darüber herrschen, dass sich so etwas wie im Vorjahr in unserer Stadt nie mehr wiederholen darf. Und wenn es notwendig erscheint, diesen Aufwand für die Sicherheit zu treiben, dann muss das auch an Silvester 2017 der Fall sein."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Spiegel Online" "Die Stadt unter besonderem Augenmerkt aus aller Welt" "Ein Jahr nach den massiven sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht hatte Köln unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen ins neue Jahr gefeiert. Zugleich stand die Stadt unter besonderem Augenmerk aus aller Welt. "Die umfangreiche Vorbereitung war richtig und notwendig", sagte Mathies."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Frankfurter Allgemeine Zeitung" "Machtdemonstration am Dom" "Hunderte Männer wurden in Gewahrsam genommen. Frauen werden den Platz wohl trotz dieser Machtdemonstration gemieden haben – bis auf diejenigen unter ihnen, die sich die Feierlaune nicht von der Leitkultur nordafrikanischer Prägung vorschreiben lassen wollen. Dass es darüber zum durchaus existentiellen Konflikt kommen kann, gehört längst zum deutschen Alltag, nicht nur in den Städten Nordrhein-Westfalens."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Tagesschau" "Keine typische Leichtigkeit" "Nach den massenhaften Übergriffen vor einem Jahr war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Insgesamt habe es eine "merkwürdige Atmosphäre" in der Kölner Innenstadt gegeben, sagte WDR-Reporter Birand Bingül zu tagesschau24. Auf dem Bahnhofsvorplatz habe man den Eindruck gewinnen können, sich in einem Hochsicherheitsbereich aufzuhalten. Dadurch habe die typische Leichtigkeit von Silvester nicht entstehen können."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Kölner Stadtanzeiger" "Der Preis des Kölner Silvester-Friedens“ "Mit der Bilanz der Kölner Silvesternacht können Stadt und Polizei im Grundsatz zufrieden sein. Die Katastrophe aus dem Vorjahr hat sich nicht wiederholt. Ein Glück! Und dennoch fällt das Fazit nicht in jeder Hinsicht positiv aus. (…) Die Kehrseite der Medaille: Wir Bürger werden uns an solche „Feier“-Tage mit enorm hoher Polizeipräsenz gewöhnen müssen."

Das sagt die Presse zum Vorgehen der Polizei in Köln "Taz" "Psychologische Abschreckung“ "So problematisch die Sonderbehandlung für die nordafrikanischen Migranten war: In diesem Jahr gab es dazu wenige Alternativen. Ein Szenario wie in der Silvesternacht 2015 musste verhindert werden, denn der Staat darf es nicht hinnehmen, dass öffentliche Orte zu Angsträumen werden. Die Polizei wäre überfordert gewesen, jeden Einzelnen individuell im Blick zu behalten. Also hat sie auf psychologische Abschreckung gesetzt, indem sie vorsorglich kontrollierte."