Die Kölner feiern die wohl bestbewachte Silvesternacht aller Zeiten. Tausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz, im Hauptbahnhof führt die Polizei massive Kontrollen durch. Am frühen Abend gab es eine Lichtshow und Musik auf der Domplatte.

Am Kölner Hauptbahnhof sind der Polizei rund 1000 Personen aufgefallen, die nun kontrolliert werden. Die meisten von ihnen seien augenscheinlich nordafrikanischer Herkunft, sagte der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies.

Die Männer wurden beim Verlassen des Bahnhofsgebäudes durch einen speziellen Ausgang geleitet, um ihre Personalien festzustellen. Auch beim Betreten des Bahnhofs gab es Kontrollen.

Die Polizei kreiste zudem eine Gruppe verdächtiger Personen ein und kontrollierte sie. Die rund 150 Männer ähnelten äußerlich "der Klientel vom vergangenen Jahr" und wüssten offenbar noch nicht genau, wo sie hinwollten, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei habe Platzverweise erteilt und Gefährdeansprachen gehalten, wer sich nicht ausweisen konnte, sei vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Außerdem seien knapp 300 Personen am Deutzer Bahnhof aus einem Zug geholt worden, die jetzt überprüft würden.

Ernsthafte Zwischenfälle sind bisher nicht bekannt. Etwa 1500 Polizisten sind in der Kölner Innenstadt im Einsatz - etwa zehnmal so viele wie vor einem Jahr.

In der zurückliegenden Silvesternacht war es zu massenhaften sexuellen Übergriffen und chaotischen Zuständen am Kölner Hauptbahnhof gekommen. Unter den Beschuldigten waren viele Flüchtlinge - Köln geriet weltweit in die Schlagzeilen. Polizei und Stadt wollten Ähnliches in diesem Jahr unbedingt verhindern.

Chor singt mit jungen Flüchtlingen​

Auf der Kölner Domplatte inszenierte der Berliner Lichtkünstler Philipp Geist am frühen Abend eine Multimedia-Show. Dabei wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten - etwa "Anstand" und "Erinnerung". Der Boden unter den Füßen driftete langsam weg, so die Illusion. Aus Lautsprechern tönten sphärische Klänge. Dazu sang der Chor "Grenzenlos" mit jungen Flüchtlingen und "Höhner"-Frontmann Henning Krautmacher.

Wer auf die Domplatte wollte, musste sich allerdings Einlasskontrollen unterziehen. Rund um die Kathedrale wurde eine Zone eingerichtet, in der Feuerwerk verboten ist. Neu installierte hochauflösende Videokameras übertrugen Bilder vom Vorplatz des Hauptbahnhofs live ins Polizeipräsidium. Zudem gab es mehrere Straßensperren. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wurden unter anderem Betonklötze aufgestellt, um zu verhindern dass Lastwagen in Menschenmengen fahren können.

Kölner Kardinal predigt gegen Hass und Gewalt

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki prangerte bei seiner Predigt am Silvesterabend im Kölner Dom Gewalt und Hass an. Gleichzeitig rief er zu Gemeinschaftssinn und Mitmenschlichkeit auf. In Erinnerung an die Vorkommnisse in Köln an Silvester vor einem Jahr sprach er laut vorab verbreitetem Redetext von einer Gefährdung der westlichen Art zu leben. Hunderte Frauen seien in der Nacht einer Bedrohung ausgesetzt gewesen, "die so und in dem Ausmaß bislang nicht vorstellbar war".

Vieles habe sich seither verändert. "Das Bewusstsein, wie verletzlich die Würde des Menschen, sein Leib und das Leben sind, das Bewusstsein, wie gewalttätig Sexismus ist und wie gefährdet Frauen mitten unter uns sind, ist auf erschreckende Weise geschärft", sagte Woelki.

Es gelte, einer wachsenden Polarisierung in der Gesellschaft entgegenzuwirken, sagte der Kardinal. Mit Blick auf die Silvesternacht 2015 sei es wichtig, an das Gemeinsame zu appellieren.

Woelki forderte auch Mitmenschlichkeit und vermehrte Hinwendung zu Flüchtlingen in Deutschland. Das Recht zu überleben, hätten alle Menschen, so Woelki - "auch wenn ihnen nichts gehört, kein Land, kein Haus, keine Papiere, keine Bodenschätze, keine Herkunft".

