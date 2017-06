später lesen Sicherheitsbereich Sperrung am Flughafen Köln/Bonn FOTO: Privat/RPO FOTO: Privat/RPO 2017-06-27T15:33+0200 2017-06-27T15:27+0200

Am Flughafen Köln/Bonn ist am Dienstag gegen 15 Uhr der Sicherheitsbereich des Terminals 1 gesperrt worden. Grund ist ein Fehler an der neuen Kontrollstrecke. Es gibt lange Warteschlangen. Von Christian Schwerdfeger