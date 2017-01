Einsatz in Köln-Neuehrenfeld: Spezialkräfte nehmen Mann für Abschiebung fest

Spezialkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Mittwoch einen 42-Jährigen festgenommen. Der gewalttätige Mann hat ein langes Vorstrafenregister und wurde abgeschoben.

Der Einsatz erfolgte laut Polizei gegen 2.30 Uhr am Methweg. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann in seiner Wohnung fest. "Wir haben Amtshilfe für die Stadt Köln geleistet", sagte am Morgen eine Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet und sei an das Ausländeramt übergeben worden.

Der 42-Jährige hat laut Pressesprecherin der Stadt Köln ein langes Vorstrafenregister, unter anderem wegen Gewalttaten und Verstoßen gegendas Betäubungsmittelgesetz. Er war bereits aufgefordert worden, Deutschland zu verlassen. Da der Mann als aggressiv galt und bereits Polizisten mit einem Messer angegriffen hatte, seien Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen worden.

Der Festgenommene lebte nicht im Flüchtlingsheim am Methweg sondern in einem privaten Apartement, das zufällig in der Nähe der Unterkunft liegt. Er wurde zur Abschiebung zum Flughafen gebracht.

