Prozess in Köln: Staatsanwalt fordert Gefängnisstrafe für 16-jährigen Syrer

Ein 16-jähriger syrischer Flüchtling soll einen Bombenanschlag geplant haben. Der Jugendliche war im September in einer Unterkunft in Köln-Poll festgenommen worden.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Donnerstag trug die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vor. Wie zu erfahren war, forderte der Staatsanwalt zwei Jahre und drei Monate Haft für den Jugendlichen.

Der syrische Flüchtling ist wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdeten Gewalttat angeklagt. Eine Spezialeinheit hatte ihn im vergangenen September in der Unterkunft in Köln-Poll festgenommen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Jugendliche einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Von einem ausländischen Chatpartner mit IS-Bezügen soll er konkrete Anweisungen zum Bau einer Bombe erhalten haben. Material für den Bau einer Bombe oder Anhaltspunkte für ein konkretes Anschlagsziel hatte die Polizei nicht bei ihm gefunden.

Der Jugendliche war zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester vor dem Krieg in Syrien geflohen und nach einer vorübergehenden Unterbringung in Dülmen in eine Flüchtlingsunterkunft in Köln gezogen. Dort soll er sich binnen kurzer Zeit radikalisiert haben. Den entscheidenden Hinweis auf ihn hatte die Polizei nach eigenen Angaben aus Moschee-Kreisen erhalten.

Das Urteil wird am Montag verkündet.

(hsr)