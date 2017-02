später lesen Streik an Berliner Flughäfen 16 Verbindung von Köln/Bonn nach Berlin gestrichen FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-02-15T20:19+0100 2017-02-15T20:15+0100

Am Donnerstagnachmittag streikt das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen. Deshalb fallen auch mehrere Flüge am Flughafen Köln/Bonn aus.