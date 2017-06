später lesen Demonstration gegen Terror Teilnehmer treffen für Friedensmarsch in Köln ein FOTO: Sarah Biere 2017-06-17T12:31+0200 2017-06-17T12:47+0200

Am Samstag wollen in Köln Tausende Muslime gegen Terror protestieren. Die Polizei erwartet ein Verkehrschaos. Aus ganz Deutschland sollen die Demonstranten anreisen. Am Mittag ist noch wenig los. Wir berichten laufend aktuell.