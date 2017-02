Die Bundesanwaltschaft hat ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Raum Köln festnehmen lassen. Der Mann soll in Syrien eine militärische Ausbildung erhalten haben.

Der 19 Jahre alte Mann, der russischer Staatsangehöriger ist, soll sich zwischen Spätsommer und Ende November 2014 in dem Bürgerkriegsland der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. Dort habe er sich militärisch ausbilden lassen, teilte die Karlsruher Behörde am Mittwoch mit. Der Mann wurde den Angaben zufolge bereits am Dienstag festgenommen und inzwischen dem Haftrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Auch der mutmaßliche IS-Mann, der am Dienstag im Landkreis Vorpommern-Greifswald festgenommen wurde, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 31-jährigen Syrer vor, in seiner Heimat an einem Kontrollposten des IS eine Mutter auf der Flucht vergewaltigt zu haben. Er habe damit ein Kriegsverbrechen begangen. Zudem wird ihm Mitgliedschaft in der Terrororganisation vorgeworfen.

