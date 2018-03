Mystique – die Schildpatt-Katze – hat traumhafte grüne Augen und ein tolles Gemüt. Diese Schmusekatze sucht ein neues Zuhause. Auch Dackeldame Susi und ein kleiner Hamster sind auf der Suche nach neuen Besitzern. Wir stellen sie in unserem Video vor. Von Sarah Biere

Ältere Tiere lassen sich in Tierheimen oftmals schwer an neue Besitzer vermitteln. In diesen drei Fällen jedoch völlig zu Unrecht. Die alte Rauhaardackelhündin Susi ist noch fit und agil. Sie geht gerne spazieren und würde sich über neue Besitzer freuen, die das auch gerne machen. Katze Mystique ist mit ihren acht Jahren noch in den besten Jahren. Die zutrauliche Katze liebt Streicheleinheiten und ein gemütliches Plätzchen zum Schlafen. Und auch dem kleinen Zwergseidenhamster sieht man sein Alter noch nicht an. Er sucht ein ruhiges Zuhause, wo er seinen Lebensabend genießen kann.

In diesem Video stellen wir die Tiere ausführlich vor.

Sie wollen ein Tier adoptieren?

Bei Interesse erreichen Sie das Tierheim Köln-Zollstock unter:

Tel: 0221 / 38 18 58

Vorgebirgstrasse 76, 50969 Köln

info@tierheim-koeln-zollstock.de